تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنجدل في مصر بعد ظهور أول أزمة في برنامج رامز جلال الجديدكل الوطنإعلامي شهير يكشف عمن اتصل بالمخرج خالد يوسف بعد عودته إلى مصر (فيديو)كل الوطنورثة عبد الحليم حافظ يعلقون على إقامة حفل “هولوغرام” للفنان الراحلكل الوطنالأزهر ينشر صورة فتاة تثير الجدل في مصركل الوطنبالديناميت.. مصر تقرر تفجير عقار مثير للجدلكل الوطنأردوغان عن الاتصالات مع مصر: إذا وصلت هذه الاتصالات إلى نتائج إيجابية سنقوم بتعزيزها ورفع مستواهاكل الوطنأول ظهور للفنانة وفاء مكّي بعد سجنها 10 سنوات (فيديو)كل الوطنجريمة جديدة للميليشيات.. قذيفة حوثية تقتل الأب والأم وطفلتيهما (فيديو)كل الوطناستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصركل الوطندول غربية تدين الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب اليمنية

السعودية: إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-13T13:36:10+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 1:36 مساءً
السعودية: إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ

كل الوطن – متابعات: يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غدا الأحد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في السعودية.

وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، “وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته”.

اقرأ أيضا...

ووفق موقع “سبق” السعودي، فإن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.

من الجدير ذكره، أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقا لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل.

المصدر: سبق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409020

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.