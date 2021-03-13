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الأردن.. وفيات جراء انقطاع الأوكسجين داخل مستشفى السلط الحكومي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 1:39 مساءً
الأردن.. وفيات جراء انقطاع الأوكسجين داخل مستشفى السلط الحكومي

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام أردنية بوفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا، فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل 8 وفيات.

لكن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أكد تسجيل وفيات جراء الحادثة دون ذكر العدد.

وطوقت الأجهزة الأمنية السبت، المستشفى، بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطونات الأوكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية المشددة في المستشفى.

وقال مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان إن نفاذ الأوكسجين من الأجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو أمر متوقع لكثرة الضغط على الأجهزة.

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وأكد أنه تمت السيطرة على مشكلة الأوكسجين ولم يتم تحويل أي مريض إلى وحدة العناية المشددة بسبب تردي حالتهم.

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق المملكة، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.

كما شملت تمديد ساعات الحظر الليلي اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، وغيرها من الإجراءات.

كذلك، علقت الحكومة العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر.

المصدر: عمون

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409025

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