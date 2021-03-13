ممثّل مصري شاب يتعرّض لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلان محمد رمضان

كل الوطن – وكالات: تعرض الممثل المصري الشاب، يوسف عمر، لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلانا للفنان الشهير، محمد رمضان، وفق موقع “صدى البلد” المصري.

وأفاد الموقع بأن إصابة يوسف عمر جاءت نتيجة حدوث خطأ من مصمم المعارك الشهير، عصام الوريث.

ونشر “صدى البلد” معلومات عديدة حول يوسف عمر، مؤكدا أنه ابن

الفنانة، لبنى ونس، التي قدمت عددا من الأعمال السينمائية، آخرها فيلم “قبل الأربعين” المعروض حاليا في السينمات، كما عملت في مسلسلي، “زلزال والبرنس”، مع محمد رمضان.

وأشار إلى أنه تم إسعاف يوسف عمر، داخل مستشفى “المعادي العسكري”، وأنه “عاد بعدها إلى المنزل”، في حين أن أسرة الممثل الشاب أعربت عن غضبها من الخطأ، مشددة على أنها ستتبع حقوقها كاملة.

كما قامت نقابة المهن التمثيلية، من خلال الفنان، منير مكرم، مسؤول الملف الصحي بالنقابة، بمتابعة الحادث وحالة يوسف عمر الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن نقيب الممثلين، أشرف زكي، أكد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان، وقال: “أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك”.

وكان محمد رمضان قد نشر صورا ومقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام” أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ظهره، خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد “موسى”، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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المصدر: “صدى البلد”<

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409028