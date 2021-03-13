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حائل: القبض على شخصين تباهيا بعرض مبالغ مالية…

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-13T13:58:48+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 1:58 مساءً
حائل: القبض على شخصين تباهيا بعرض مبالغ مالية…

كل الوطن – الرياض: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ بالتنسيق مع وزارة التجارة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مقيمان من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وضُبط بحوزتهما على مبلغ (21) ألف ريال.

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وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية أن الأموال التي ظهرت في الفيديو حصيلة أنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر ، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

1000 7adb24e5bd - كل الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409035

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