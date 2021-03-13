تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنأستاذ أزهري: تطبيق “ماي هيرتج” تعد على حرمة الموتىكل الوطنالكشف عن مقطع فيديو يوثق اعتداء مسعف ألماني على لاجئ سوري (فيديو)كل الوطنممثّل مصري شاب يتعرّض لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلان محمد رمضانكل الوطنالأردن.. وفيات جراء انقطاع الأوكسجين داخل مستشفى السلط الحكوميكل الوطنجدل في مصر بعد ظهور أول أزمة في برنامج رامز جلال الجديدكل الوطنإعلامي شهير يكشف عمن اتصل بالمخرج خالد يوسف بعد عودته إلى مصر (فيديو)كل الوطنورثة عبد الحليم حافظ يعلقون على إقامة حفل “هولوغرام” للفنان الراحلكل الوطنالأزهر ينشر صورة فتاة تثير الجدل في مصركل الوطنبالديناميت.. مصر تقرر تفجير عقار مثير للجدلكل الوطنأردوغان عن الاتصالات مع مصر: إذا وصلت هذه الاتصالات إلى نتائج إيجابية سنقوم بتعزيزها ورفع مستواها

أستاذ أزهري: تطبيق “ماي هيرتج” تعد على حرمة الموتى

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيامنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 2:04 مساءً
أستاذ أزهري: تطبيق “ماي هيرتج” تعد على حرمة الموتى

كل الوطن – وكالات: أكد أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، أن استخدام تطبيق “ماي هيرتج” لاستعادة صور الراحلين تعد على حرمة الموتى وتجاوز في حقهم.

وقال: “هذا الأمر تافه خاصة وأنه يشغل وسائل التواصل الاجتماعي بمثل هذه التطبيقات”، مشيرا إلى أنه “يجدد الأحزان، والأولى الدعاء للموتى بدلا من العبث بصورهم”.

و”ماي هريتج – MyHeritage” منصة إلكترونية أسستها شركة إسرائيلية تحمل الاسم ذاته، وتهتم تلك المنصة بعلم الأنساب وتحتوي على منتجات وخدمات للهواتف المحمولة، وبدأت العمل عام 2003.

اقرأ أيضا...

واحتل الموقع مراكز متقدمة في قوائم الأكثر بحثا على موقع البحث “غوغل” في عديد من دول العالم ومن بينها الوطن العربي، خلال الفترة الحالية، بعدما أتاح لمستخدميه القدرة على تحريك الوجوه في الصور القديمة، اعتمادا على تقنية “التزييف العميق”.

ناصر حاتم

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409038

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.