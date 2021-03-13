الكويت: ضبط مواطن يحرض الأطفال على الانتحار

كل الوطن – وكالات: ألقت المباحث الجنائية الكويتية القبض على مواطن دأب على نشر مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل، تحمل في طياتها تحريض الأطفال على الانتحار بطرق مختلفة.

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وقال مصدر أمني، إن “الإدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت عدة شكاوى بحق المتهم، وبعد متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه يحرض الأطفال على الانتحار بطرق مختلفة منها القفز من أماكن مرتفعة، ليتم استصدار إذن من النيابة العامة، وضبطه وإحالته الى مكتب التحقيق”.

ودعت وزارة الداخلية أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشتبه فيها لمساعدة رجال الأمن في ضبط أصحابها، ومراقبة ما يشاهده أطفالهم عبر وسائل التواصل المختلفة حفاظا على سلامتهم، مشددة على “ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يشجع الصغار والمراهقين على السلوك الخاطئ”.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان، أنه “بعد البحث والتحري تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتحقيق معه، تم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: “القبس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409040