سفير السعودية لدى الأمم المتحدة: تربطنا بروسيا علاقات جيدة

كل الوطن – وكالات: شدد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان آل سعود، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، على أن “علاقات جيدة” تربط المملكة العربية السعودية بروسيا.

وقال السفير السعودي في حديث مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تعليقا على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للرياض، إن “السعودية على علاقة جيدة بروسيا ومع الكثير من دول العالم”، لكنه أشار إلى إن “العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تاريخية قائمة على المصالح المتوافقة في المنطقة والعالم”، مشدّدا على أن “سيادة المملكة وقيادتها خط أحمر ولن نفكر في مناقشته”.

المصدر: سي إن إن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409043