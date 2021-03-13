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عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية – فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-13T14:27:13+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحرير13 مارس 2021آخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 2:27 مساءً
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية – فيديو

كل الوطن – الرياض: اجتاحت عاصفة رملية مساء الجمعة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في السعودية، وأدت إلى انعدام الرؤية.

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ووفقا للمركز الوطني للأرصاد في المملكة، تصل سرعة الرياح السطحية مع العاصفة إلى أكثر من 55 كيلومترا في الساعة.

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وأشار المركز إلى أن العاصفة غطت “الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا”.

وأضاف: “بدأت العاصفة من الساعة العاشرة من مساء الجمعة، وستستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409046

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