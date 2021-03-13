عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية – فيديو

كل الوطن – الرياض: اجتاحت عاصفة رملية مساء الجمعة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في السعودية، وأدت إلى انعدام الرؤية.

عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية – فيديوعاصفة ترابية تقتلع الأشجار بالسعودية – فيديو + صور

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد في المملكة، تصل سرعة الرياح السطحية مع العاصفة إلى أكثر من 55 كيلومترا في الساعة.

وأشار المركز إلى أن العاصفة غطت “الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا”.

وأضاف: “بدأت العاصفة من الساعة العاشرة من مساء الجمعة، وستستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409046