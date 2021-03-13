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“أنا مصدوم”.. تركي آل الشيخ يشعل جدلا بفيديو على “تويتر”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 2:37 مساءً
“أنا مصدوم”.. تركي آل الشيخ يشعل جدلا بفيديو على “تويتر”

كل الوطن – وكالات: أشعل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الجدل على موقع “تويتر” بتغريدة أرفقها بفيديو.

واحتوى الفيديو على أغان عربية قديمة اقتبست ألحانها من أغان غربية قديمة شهيرة، وعلق على الفيديو بالقول: “أنا مصدوم”.

ومن الأغاني التي تظهر في الفيديو، أغاني لكوكبة من عمالقة الفن بالوطن العربي بينهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش والمطربة أسمهان وغيرهم.

ولاقت التغريدة موجة من التعليقات، حيث علق الفنان اللبناني رامي عياش، بالقول: “حقك.. من زمان النسخ كان صعب اكتشافه وكان الناسخ يأخد الشكر لأن الناس تظنه صاحب الفكرة مع احترامنا لابداعهم طبعا. أما الآن فصاحب الفكرة الجديدة والخلاقة والمتفردة يعتبر مبدع لا يعوّض في هذا الزمن التكنولوجي. تماما كما معاليكم تخلقون فرص أسطورية للمملكة تتفردون بمبادرتها وخلقها”.

فيما قال الصحفي اللبناني جمال فياض: “سبق لللموسيقار فريد الأطرش أن أعلن في حينه أنه اقتبسها ووضعها في مقدمة أغنية حكاية غرامي…”.

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وكتب معلق آخر: “طال عمرك حتى أغنية ياريم وادي ثقيف مسروقه من التراث المكسيكي”، مرفقا التغريدة بفيديو لأغنية مكسيكية.

فيما أشار أحد المغردين إلى أن “الفن في مصر عموما أسسه مهاجرون أجانب من تركيا واليونان وأرمينيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا .. المواطنين المصريين الأصليين فلاحين وصعايده فقط”.

وتابع: “رصد موقع المصري لايت 63 فنانا وفنانة من أصول أجنبية استنادا إلى قاعدة بيانات السينما العربية ومنهم بطلة الفوازير الشهيرة نيللي والطفلة المعجزة فيروز والفنان عمرو دياب”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409049

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