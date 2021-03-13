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تونس: قتلى جراء انفجار صهريج في أحد المصانع بمدينة قابس (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-13T14:54:56+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 2:54 مساءً
تونس: قتلى جراء انفجار صهريج في أحد المصانع بمدينة قابس (فيديو)

كل الوطن – وكالات: لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، جراء انفجار صهريج في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة قابس التونسية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية، إن أعمدة دخان سوداء كثيفة ارتفعت في سماء المنطقة بعد ”الانفجار الضخم”، التي دفعت قوته الصهريج إلى أبعد من 200 متر عن مكان الحادث، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد النيران.

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وأشارت الإذاعة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة إلى حد اللحظة؟

ونقلت الإذاعة عن المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس العميد عاطف حويج، قوله إن جثثا متفحمة تم العثور عليها داخل موقع الانفجار.

المصدر: موزاييك

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409052

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