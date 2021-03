تقرير.. ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع محمد صلاح

كل الوطن – وكالات: كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن موقف ليفربول الإنجليزي من رحيل هدافه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن ليفربول منفتح على بيع العديد من نجومه هذا الصيف، لكن محمد صلاح ليس منهم.

وأكد التقرير، أن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع صلاح، بل على العكس تماما، سيكون أساسا لمشروع “الريدز” الجديد، وتفكر الإدارة بتعزيز الفريق بصفقات قوية للعب إلى جانب صلاح.

