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أطعمة ينصح الأطباء بتجنّبها عند الشعور بألم في المعدة

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 6:58 مساءً
أطعمة ينصح الأطباء بتجنّبها عند الشعور بألم في المعدة

كل الوطن – وكالات: قالت مجموعة من الأطباء المختصين، إنهم يوصون عند ظهور آلام بالمعدة، بعدم تناول الطعام القاسي والمقلي والمشوي، وكذلك الأطعمة الدسمة، وذلك لكي يخف الألم.

ونقل موقع 20 minutos، عن دراسة قام بها متخصصون في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، أنه ينصح كذلك بتجنب تناول الحمضيات ومشتقات الحليب والكوفين، والمشروبات الروحية، وكذلك المشروبات الغازية، والطعام المحتوي على طماطم.

يحث الأطباء أيضا على عدم تناول أي دواء، قبل استشارة أخصائي وإجراء تشخيص دقيق.

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ولتخفيف آلام المعدة، ينصح المختصون بزيادة كمية السوائل المستهلكة، وخاصة الماء وكذلك الأطعمة الغنية بالألياف، وخاصة الخضار والفواكه.

وكمسكن طبيعي، ينصح الخبراء بتناول مشروب البابونج الذي يساعد على الاسترخاء.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409087

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