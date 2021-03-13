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شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة تغادر السجن

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 8:00 مساءً
شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة تغادر السجن
الفنانة المغربية دنيا بطمة

كل الوطن – وكالات: غادرت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة يوم السبت السجن المحلي لوداية بمراكش، بعهد انتهاء مدة حبسها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت خلال شهر يناير الماضي الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، الذي صدر عن الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، القاضي بإدانتها بسنة حبسا نافذا، وأدائها للمطالبة بالحق المدني الفنانة سعيدة شرف، تعويضا قدره 40 ألف درهم تضامنا مع شقيقتها دنيا.

كما تم رفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة نفسها في مواجهة المغنية دنيا بطمة إلى مبلغ 40000 درهم تضامنا بينهما، ورفع تعويض سهام بادا إلى مبلغ 40000 درهم، وتحميل المحكوم عليهما كل الأتعاب وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

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وتابعت النيابة العامة المتهمة ابتسام بتهمة “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، و”بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

يذكر أن الفنانة الغنائية دنيا بطمة قررت اللجوء إلى محكمة النقض، بعدما رفع القضاء الجالس بمحكمة الاستئناف عقوبتها إلى سنة حبسا نافذا.

المصدر: موقع “هسبريس” المغربي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409096

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