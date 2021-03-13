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رئيس الوزراء اليمني: الوقت حان لإجهاض المشروع الإيراني

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 8:34 مساءً
رئيس الوزراء اليمني: الوقت حان لإجهاض المشروع الإيراني

كل الوطن – واس: قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك: إن الوقت حان لاستكمال معركة استعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني في بلاده، ورفع المعاناة عن السكان جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من طهران، وممارساته المشينة بحق اليمن واليمنيين.

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وأكد رئيس الوزراء – خلال اتصالات هاتفية بمحافظ تعز نبيل شمسان وعدد من القيادات العسكرية وقادة الجبهات في المحافظة – أن دعم الحكومة لإعلان التعبئة العامة لدعم وإسناد قوات الجيش التي تخوض قتالا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية ضمن عملية عسكرية أطلقتها لاستكمال استعادة تعز وفك الحصار الحوثي المفروض على المركز الإداري للمحافظة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشاد المسؤول اليمني بالتدافع الشعبي إلى جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعوم من إيران، وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وما يحققه الجيش في بلاده من انتصارات حاسمة في عدد من جبهات تعز .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409106

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