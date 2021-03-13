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فرنسا: إحالة مراهقتين للقضاء بسبب مقلب في “تيك توك”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 8:38 مساءً
فرنسا: إحالة مراهقتين للقضاء بسبب مقلب في “تيك توك”

كل الوطن – أ. ف. ب: استدعيت فتاتان في الخامسة عشرة والسابعة عشرة من العمر للمثول أمام قاض للأحداث في فرنسا إثر مشاركتهما في تحدّ عبر تيك توك ادعتا فيه ضلوعهما في جريمة قتل، على ما أفاد مصدر قضائي السبت.

وأوضحت المدعية العامة للجمهورية في غراس جنوب شرق فرنسا فابيان أتزوري أن الفتاتين المقيمتان في المنطقة ستمثلان أمام القضاء في نيسان/ابريل بتهمة “توجبه بلاغ كاذب للإيحاء بحصول كارثة”، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عامين.

وأوضحت صحيفة “نيس ماتان” التي كشفت المعلومة أن التحدي الذي شاركت فيه الفتاتان يقوم على إرسال رسائل نصية إلى أشخاص مجهولين بهدف إخافة المتلقي، مع نصوص على شاكلة “أين أنت؟ الجثة معي”. ثم ينشر المشاركون في اللعبة عبر تيك توك الأجوبة التي يتلقونها.

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لكن بعض الأشخاص الذين تلقوا الرسائل أبلغوا السلطات بمضمونها “ما استدعى حشد الدرك لطاقاتها بهدف كشف مرسلي” هذه الرسائل، وفق أتزوري.

وعند حصول الوقائع في مطلع الأسبوع، تدخل الدركيون ليلا ودهموا مكان سكن الفتاتين اللتين كانتا تستخدمان هاتفهما في هذا المقلب وبالتالي جرى التعرف إليهما بسهولة.

وأشارت أتزوري إلى أن “اعتماد بديل عن الملاحقات، على شاكلة إخضاع (المعنيين) لدورة تدريب على المواطنية، بدا خيارا غير كاف. ومن شأن الاستدعاء للمثول أمام قاض إعادة الأمور إلى نصابها”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409109

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