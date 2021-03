صور متداولة لتيفاني ترامب وهي تحمل سيجارة “مشبوهة” في ميامي

كل الوطن – وكالات: نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورا لتيفاني ترامب الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي تحمل بيدها في أحد فنادق ميامي سيجارة قالت عنها الصحيفة إنها “مشبوهة”.

وفقا للصحيفة البريطانية، تظهر الصور التي قالت إنها حصرية الابنة الصغرى للرئيس السابق بفستان مزين بالزهور، وتحمل بيدها ولاعة نيون وسيجارة ملفوفة يدويا.

Tiffany Trump is seen holding a VERY suspicious looking cigarette and a neon lighter on Miami balcony https://t.co/I0c8VLLOXj

— Daily Mail US (@DailyMail) March 13, 2021