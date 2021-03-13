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صور متداولة لتيفاني ترامب وهي تحمل سيجارة “مشبوهة” في ميامي

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 10:31 مساءً
صور متداولة لتيفاني ترامب وهي تحمل سيجارة “مشبوهة” في ميامي

كل الوطن – وكالات: نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورا لتيفاني ترامب الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي تحمل بيدها في أحد فنادق ميامي سيجارة قالت عنها الصحيفة إنها “مشبوهة”.

وفقا للصحيفة البريطانية، تظهر الصور التي قالت إنها حصرية الابنة الصغرى للرئيس السابق بفستان مزين بالزهور، وتحمل بيدها ولاعة نيون وسيجارة ملفوفة يدويا.

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وقالت إنه تمت مشاهدتها يوم الثلاثاء الماضي في ميامي، حيث قيل إنها تبحث عن منزل لتنضم لعائلتها بعد انتقالهم إلى فلوريدا الأمريكية، وظهرت أيضا وعلى إصبعها خاتم الخطوبة الماسي الكبير الذي تقدر قيمته بـ1.2 مليون دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن “تيفاني غير مدخنة ولم تتم مشاهدتها مسبقا وهي تحمل السجائر، ولكن تمت مشاهدتها هذه المرة وهي تحمل في يدها هذه السيجارة، مما أعطى انطباعا عنها باحتمال تعاطيها المواد المخدرة”.

وتيفاني ترامب، هي الطفلة الوحيدة للرئيس السابق من زوجته الثانية مارلا مابلز، ونشأت مع أمها في كاليفورنيا، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون في مايو 2020.

المصدر: صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409112

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