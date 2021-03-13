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شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين اقتحموا المنازل والاستراحات

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 10:34 مساءً
شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين اقتحموا المنازل والاستراحات

كل الوطن – وكالات: تمكنت شرطة منطقة الرياض، السبت، من القبض على 4 مواطنين امتهنوا سرقة المنازل والاستراحات.

وفي التفاصيل: أوضحت شرطة الرياض أنه في إطار مكافحة جرائم سرقة المساكن أو القبض على مرتكبيها فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمرة امتهنوا اقتحام المنازل والاستراحات باستخدام مركبة مسروقة سرقة ما تحتويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات شخصية وبيعها لحسابهم الخاص.

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ووفقًا لإجراءات الاستدلال فقد تم ضبط المركبة المسروقة التي يستخدمونها في التنقل، كما عثر بحوزتهم على عدد 54 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وما يزن 40 جرامًا من مادة يشتبه بأنها مادة من الحشيش المخدر.

وأضافت شرطة الرياض أن المقبوض عليهم أقروا بارتكاب 17 حادثة بذات الأسلوب، فيما بلغت قيمة المسروقات 325 ألف ريال، حيث تم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409115

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