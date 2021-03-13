تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنصور متداولة لتيفاني ترامب وهي تحمل سيجارة “مشبوهة” في مياميكل الوطنرئيس الوزراء اليمني: الوقت حان لإجهاض المشروع الإيرانيكل الوطنجامعة الدول العربية تدين افتتاح التشيك مكتب سفارتها بالقدس المحتلةكل الوطنشقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة تغادر السجنكل الوطنتقرير: خلاف بين الملكة إليزابيث والأمير تشارلز حول مقابلة هاري وميغانكل الوطنتطبيق ذكي يُحرّك صور الموتى يثير ضجة.. و”الإفتاء المصرية” تُعَلّقكل الوطنأطعمة ينصح الأطباء بتجنّبها عند الشعور بألم في المعدةكل الوطنملك الأردن يأمر بتشكيل لجنة عسكرية للتحقيق بحادثة “مستشفى السلط”كل الوطنالسعودية واليونان تجريان مناورات جوية مشتركة في المتوسطكل الوطنملك الأردن “يُوبّخُ” مدير مستشفى السلط ويأمره بالاستقالة (فيديو)

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الثاني

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 10:37 مساءً
“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الثاني

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة التعليم جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد «عربسات» 12437، في بث مباشر من التاسعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وهيأت وزارة التعليم منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيأت وزارة التعليم 23 قناة تعليمية «عين الفضائية» لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في «يوتيوب» للرجوع لها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

اقرأ أيضا...

وأضافت الوزارة أنه يستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب 525 ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين؛ حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار.

وأشارت إلى أنه رغم تلك الأعداد الكبيرة داخل منصة واحدة، إلا أن وزارة التعليم تتكامل مسؤولياتها في هذه المهمة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي؛ لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك من خلال توفير خدمات الإنترنت، وتسهيل عملية الدخول للمستفيدين، كما عقدت اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت؛ لتقديم الخدمات والامتيازات النوعية بشكل مجاني للمستفيدين مثلOFFICE365، ويتضمن «البريد الإلكتروني/ مخزنًا سحابيًا (TEAMS)».

وتبدأ رحلة الطالب في منصة مدرستي بالدخول للمنصة، والاستماع للنشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، والدخول للفصل الافتراضي مع المعلّم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وأثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، إلى جانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409118

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.