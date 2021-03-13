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امرأة متزوجة تكتشف فجأة أنها ذكر

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : السبت 13 مارس 2021 - 10:57 مساءً
امرأة متزوجة تكتشف فجأة أنها ذكر

كل الوطن – وكالات: علمت امرأة صينية (26 سنة) من مقاطعة تشجيانغ الشرقية، أنها رجل بعد مراجعتها للمستشفى بسبب إصابتها بخلع في الكاحل.

وتشير صحيفة Global Times، إلى أن الأطباء خلال فحصهم لهذه المرأة بينبين، اكتشفوا عدم وجود الرحم والمبايض عندها، ولكن لديها كروموسوم Y الذكوري.

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وتشير الصحيفة، لم تحبل هذه المرأة على الرغم من مرور سنة على زواجها، لأنها من الناحية الوراثية ذكر، على الرغم من عدم اكتشاف الأطباء للأعضاء التناسلية الذكرية عندها. ويعتقد الأطباء أن الأعضاء الذكرية تحللت.

ووفقا لرأي الأطباء، يعود السبب في هذا المرض الوراثي، إلى انتشار التزاوج بين الأقرباء في عائلتها.
ولم تذكر الصحيفة أي شيء عن رد فعل زوجها عندما علم بأن زوجته ذكر وليست انثى.

المصدر: فيستي. رو

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409121

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