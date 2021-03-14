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السعودية.. 100 ألف ريال عقوبة الصيد الجائر

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الأحد 14 مارس 2021 - 8:08 صباحًا
السعودية.. 100 ألف ريال عقوبة الصيد الجائر

كل الوطن – الرياض: أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي رائد المالكي، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات البرية أقرت عقوبات استخدام الوسائل المحظورة في الصيد.

وقال إن عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد حددت بغرامة قدرها 80000 ريال، فيما تم تحديد عقوبة استخدام بنادق الرش والشباك والشباك الساقطة والمصايد والأشراك بغرامة قدرها 100000 ريال.

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وأضاف أن السلطات ستعاقب من يستخدم المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة بغرامة مالية قيمتها 10.000 ريال.

وبين الرائد المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم قدرها غرامة 80.000 ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية غرامة بـ80.000 ريال، بينما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة غرامة 100.000 ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50.000 ريال.

المصدر: صحيفة عكاظ” السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409133

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