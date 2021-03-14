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على ظهر جمل.. القنصل الأمريكي توجه سؤالا للسعوديين (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الأحد 14 مارس 2021 - 8:24 صباحًا
على ظهر جمل.. القنصل الأمريكي توجه سؤالا للسعوديين (فيديو)

كل الوطن- الرياض: وجهت القنصل الأمريكي في مدينة الظهران السعودية نيكول مانز سؤالا للسعوديين، فيما كانت على ظهر ناقة في عمق الصحراء.

وقالت مانز في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية على “تويتر”، إن “الإبل كانت وما زالت التراث الأول للمملكة العربية السعودية، وعلى ظهورها أسس الملك عبد العزيز المملكة”.

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وتساءلت عن اسم ناقة الملك عبد العزيز، ليجيبها عدد من المتابعين بأن اسمها كان “مصيحة”.

وشكر الشاعر السعودي زياد بن نحيت القنصل الأمريكي على نشر الثقافة المحلية، ودعم الموروث السعودي، مضيفا: “يعتبر الملك عبد العزيز الفارس الأخير”.

وتولت نيكول مانز مهام عملها في المملكة في أغسطس الماضي، وسبق أن أثارت تفاعلا كبيرا بين السعوديين، عندما ظهرت في ديسمبر الماضي بالزي التقليدي السعودي.

المصدر: القنصلية الأمريكية في السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409135

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