التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.

#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه #خميس_مشيط#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 14, 2021

وأكد التحالف أن “الحوثيين مستمرون في محاولاتهم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وشدد، على أن “محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب”.

وأكد التحالف، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409154