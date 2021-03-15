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التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 15 مارس 2021 - 12:18 مساءً
التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.

وأكد التحالف أن “الحوثيين مستمرون في محاولاتهم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

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وشدد، على أن “محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب”.

وأكد التحالف، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409154

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