بلدة إيطالية تبيع منازل “الأحلام” بـ1 يورو وبشروط أكثر مرونة للأجانب

كل الوطن – وكالات: عرضت بلدة إيطالية منازلها المهجورة للبيع مقابل 1 يورو فقط، ودون الحاجة المعتادة لدفع وديعة مثل مخططات المنازل الأخرى في البلاد التي عرضت للبيع سابقا بالسعر نفسه.

وتجذب لورينزانا (Laurenzana)، الواقعة في المنطقة الجنوبية من بازيليكاتا الإيطالية، الوافدين الجدد، من خلال إلغاء الشروط النموذجية للودائع والرسوم القانونية التي يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 5000 يورو.

ITALY:

Another Beautiful Italian Town Is Selling €1 Homes — This Time, No Deposit Required

"We want this adventure to be a pleasure, not a burden," the mayor said.

The town of Laurenzana, in Italy's Basilicata region, is selling homes for €1. Most of the other similar schemes pic.twitter.com/1h1xRy0Hao

— MassiVeMaC (@SchengenStory) March 10, 2021