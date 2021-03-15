تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنرونالدو يرد على منتقديه بإشارة مثيرة و4 كلمات (فيديو)كل الوطنبلدة إيطالية تبيع منازل “الأحلام” بـ1 يورو وبشروط أكثر مرونة للأجانبكل الوطنالحكومة الليبية تؤدي اليمين أمام مجلس النواب في طبرق بحضور عدد من السفراءكل الوطنالتحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيطكل الوطن“إغراق مصر والسودان”… خبير دولي يتحدث عن “السيناريو الكارثي” لأزمة سد النهضةكل الوطنفاكهة شهية بخصائص مضادة للسرطان وتساعد على خفض السكر في الدم!كل الوطنالأردن.. توقيف 5 أشخاص على خلفية مأساة مستشفى السلطكل الوطنامرأة متزوجة تكتشف فجأة أنها ذكركل الوطنصور متداولة لتيفاني ترامب وهي تحمل سيجارة “مشبوهة” في مياميكل الوطنرئيس الوزراء اليمني: الوقت حان لإجهاض المشروع الإيراني

رونالدو يرد على منتقديه بإشارة مثيرة و4 كلمات (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 15 مارس 2021 - 1:02 مساءً
رونالدو يرد على منتقديه بإشارة مثيرة و4 كلمات (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات لاذعة من قبل وسائل الإعلام الإيطالية منتصف الأسبوع الماضي، بعد إقصاء فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخرج يوفنتوس من مسابقة دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعدما فشل في تجاوز بورتو البرتغالي، ليودع فريق “السيد العجوز” أعرق الكؤوس الأوروبية التي جاء رونالدو ليعيدها إلى خزائنه.

وحملت جماهير اليوفي وبعض وسائل الإعلام الإيطالية، رونالدو مسؤولية الإقصاء المبكر، لعدم تسجيله أي هدف أمام بورتو في مباراتي الذهاب الإياب.

وكما جرت العادة، التزم رونالدو الصمت حيال الانتقادات، وانتظر حتى مواجهة كالياري التي أقيمت أمس الأحد، ليرد من داخل الملعب، بتسجيله ثلاثة أهداف.

اقرأ أيضا...

وبعد تسجيله للهدف الثالث، توجه للكاميرات وقام بإشارة مثيرة للجدل، حيث وضع يده على رقبته محذرا منتقديه.

ولم يكتف النجم البرتغالي بذلك فقط، فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن رونالدو عقب نهاية مباراة كالياري بفوز فريقه 3-1، رفض الحديث مع وسائل الإعلام، ردا على الانتقادات التي تعرض لها.

وأضافت أن رونالدو، رفض التحدث، وقال 4 كلمات باللغة الإيطالية “لا، أنا لا أتحدث”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409163

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.