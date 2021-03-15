د. عبدالمجيد الجلاَّل: تحولات ومتغيرات دراماتيكية في منطقة الشرق الأوسط!

تبدو منطقة الشرق الأوسط على فوهة بركانٍ من التحولات والمُتغيرات السياسية ، وإعادة تموضع إقليمي ، وبناء تحالفات جديدة.

يأتي الأمر كله ، مع تسلم إدارة أمريكية جديدة ، تأمل في خلق مناخٍ للاستقرار والسلام ، في المنطقة ، بعد مرحلة سياسات حافة الهاوية ، وخلق الفوضى والصراعات ، أيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

في المشهد السياسي الجديد مصالحة سعودية قطرية ، وتقارب سعودي تركي ، ومصالحة قطرية مصرية ، واحتمالات كبيرة بعودة الدفء إلى العلاقة المصرية التركية .

هذه المؤشرات تؤذن بتوافق دولي ، لإطفاء الكثير من بؤر الأزمات المُشتعلة في المنطقة ، خاصة بما يتعلق بملفي اليمن وسورية ، وهي من الملفات الأكثر تعقيداً وتأزيماً في المنطقة.

بشأن الملف اليمني ، هناك جهود أمريكية حثيثة ، يتولاها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج ، بالتنسيق مع دول المنطقة ، خاصة المملكة العربية السعودية ، وبالتنسيق كذلك مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ، وتُعنى أساساً ، بإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن ، عبر جر كل المكونات اليمنية الفاعلة إلى طاولة مفاوضات ، للتوافق على عملية سياسية في اليمن لا تُقصي أحداً ، تخدم استقرار اليمن والمنطقة ، ولكن من المؤسف ، وحتى هذه اللحظة ، لا تزال جماعة وميليشيات الحوثي تُصر على المُضي في الحل العسكري باستهداف ، محافظة مأرب ، ومحاولة الاستيلاء عليها ، وما ترتب على ذلك من قتل وتهجير آلاف الأبرياء، ما يشي بضرورة التدخل الأمريكي ، باستخدام كل السبل الممكنة ، لإجبار الحوثيين على وقف عملياتهم العدوانية في مأرب وغيرها من المدن والمحافظات اليمنية ، والجلوس مع الحكومة الشرعية اليمنية ، للتوصل إلى تفاهمات بشأن مستقبل اليمن ، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة لكل المكونات اليمنية.

من جهةٍ أخرى ، هناك جهود حثيثة أخرى لإنهاء المأساة السورية ، وقد تداخلت المواقف الإقليمية والدولية ، في هذا الاتجاه ، بمقتضى قرارات مجلس الأمن ، خاصة القرار الدولي 2254 ، والأمل أن يتقدم الموقف الروسي ، لجهة عدم الإصرار على بقاء رئيس النظام بشار الأسد ، رئيساً ، والبحث عن شخصية سورية توافقية ، تحظى بموافقة إقليمية ودولية.

من جهة ثالثة ، تبدو الحاجة ، لصياغة مشروع عربي موحد ، في ظل الأجواء السياسية العربية الإيجابية ، لمواجهة كل التحديات الراهنة ، وفي مقدمتها المشروع الإيراني ، الذي نشر ، ولا يزال الفوضى والصراعات في المنطقة ، وضرورة الضغط على الجهات الفاعلة الدولية لإرفاق الهواجس العربية في المفاوضات المزمع إجراؤها بين أمريكا وأوروبا وإيران بشأن الاتفاق النووي ، ومن أبرز هذه الهواجس ، وقف تدخلات إيران في الشؤون العربية ، ومعالجة صواريخها الباليستية التي تهدد أمن دول المنطقة .

خلاصة القول ، الفرصة الآن سانحة ، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة ، ومن الضروري الضغط على إيران ، لمنعها من الاستمرار في استنزاف المنطقة ، واحترام سيادة جيرانها ، وإلا ستكون كل التحركات الجارية ، كمن يحرث في البحر !

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409171