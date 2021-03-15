الجمعية السعودية للوبائيات تحثّ على أخذ لقاح كورونا لهذا السبب

كل الوطن – وكالات: نوهت الجمعية السعودية للوبائيات بالجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة ممثلة بوزارة الصحة والجهات الحكومية كافة في سبيل تعزيز الأمن الصحي ومكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بالمملكة وذلك للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطن والمقيم، مما أسهم بكل كفاءة وفعالية في خفض معدلات الإصابة والوفيات وزيادة معدل التعافي ولله الحمد.

وحثت الجمعية المواطنين والمقيمين على ضرورة المبادرة لأخذ اللقاح، مبينة أن جميع اللقاحات المعتمدة آمنة -بإذن الله- وفعالة للوقاية من الإصابة ومن المضاعفات الشديدة للمرض، وهي خطوة مهمة جدًا للوصول إلى المناعة المجتمعية والسيطرة على الجائحة.

وأكدت أن الدراسات المحكّمة والمنشورة عالمياً تشير إلى فعالية عالية لكل أنواع اللقاحات المتوفرة حاليًا في المملكة.

وشدّدت الجمعية على أهمية مواصلة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية كافة مثل ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، ويشمل ذلك من أكملوا الجرعات اللازمة من اللقاح.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409185