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عسكرية تفوز بمسابقة ملكة الجمال في الجيش الروسي من قوات الصواريخ الاستراتيجية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:05 صباحًا
عسكرية تفوز بمسابقة ملكة الجمال في الجيش الروسي من قوات الصواريخ الاستراتيجية

كل اوطن – وكالات: اختارت صحيفة “كراسنايا زفيزدا” الناطقة الرسمية باسم وزارة الدفاع الروسية عسكرية فائزة بمسابقة ملكة الجمال – 2020 في الجيش الروسي.

وهي، يلينا تولستوفا، التي تمثل قوات الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الروسي.

وقال ناطق باسم قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إن الفتاة العسكرية من قوات الصواريخ تفوز بمسابقة ملكة الجمال للمرة الثانية بعد أن فازت الملازمة، كريستينا زافوروتنايا، في مسابقة ملكة الجمال – 2019.

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وأوضح إن، يلينا تولستوفا، البالغة من العمر 27 عاما فازت نتيجة التصويت الإلكتروني لقراء صحيفة “كراسنايا زفيزدا” استنادا إلى صورة فوتوغرافية التقطتها المصورة كريستينا كالاشنيكوفا.

يذكر أن، يلينا تولستوفا، من أهالي مقاطعة تفير الروسية تخدم في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التي تستخدم منصات ذاتية الحركة لصواريخ “توبول” الباليستية منذ عام 2017. وتمارس الرياضة وبصورة خاصة رياضة الساحة والميدان.

المصدر: سلاح روسيا

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409196

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