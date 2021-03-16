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“القبس”: إحالة 38 نائبا في مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة العامة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:42 مساءً
“القبس”: إحالة 38 نائبا في مجلس الأمة الكويتي إلى النيابة العامة

كل الوطن – وكالات: استلمت النيابة العامة الكويتية، رسميا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وحسب صحيفة “القبس” ستحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.

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وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي “مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا”.

المصدر: “القبس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409210

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