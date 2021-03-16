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“عامل توصيل مزيف”.. تسجيل فيديو يكشف سبب ظهور رائحة كريهة في مقر صحيفة بموسكو

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 16 مارس 2021 - 3:58 مساءً
“عامل توصيل مزيف”.. تسجيل فيديو يكشف سبب ظهور رائحة كريهة في مقر صحيفة بموسكو

كل الوطن – وكالات: أكد مصدر أمني في موسكو أن الرائحة الكريهة التي تسببت في إجلاء موظفين من مقر صحيفة “نوفايا غازيتا” الاثنين، نجم عن فعل فاعل، وليس خللا في منظومة الصرف الصحي، كما كان يعتقد سابقا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المصدر قوله اليوم الثلاثاء: “بعد مشاهدة كاميرات مراقبة ثبت أنه مساء الأحد قام رجل مجهول يركب دراجة ويرتدي زي عامل توصيل طعام، برش مادة غير معروفة على الرصيف ثم غادر المكان”، مضيفا أن الشرطة بدأت البحث عن الرجل.

وأوضحت مديرية الطوارئ في موسكو أمس، أن تحليلا أجرته لعدة عينات من الهواء تم أخذها من مكان الحادث، لم تكشف عن زيادة في الحد الأقصى للتركيز المسموح به للغازات الضارة، فيما أكدت الصحيفة أن أحدا من موظفيها لم يصب بأذى.

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مع ذلك وصفت الصحيفة الحادث بأنه “هجوم كيميائي”، مشيرة إلى أن “سبب اختيار طريقة تنفيذه واضح” وهو التعويل على أن “أحذية الذين مروا بالبقعة ستنشر السم في كافة طوابق المبنى”.

كما وصفت الصحيفة الحادث بأنه يشكل تهديدا لأهل المدينة، كون المبنى المستهدف يحتضن، إلى جانب مقر رئاسة تحريرها، مؤسسات عامة أخرى، بينها مدرسة فنون للأطفال، ودعت سلطات موسكو لأجراء تحقيق مشترك في الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام روسية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409218

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