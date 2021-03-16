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مصر.. تسريبات من برنامج رامز جلال تكشف عن تفاصيل مقالبه في رمضان وعلاقتها بالسعودية

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 16 مارس 2021 - 4:03 مساءً
مصر.. تسريبات من برنامج رامز جلال تكشف عن تفاصيل مقالبه في رمضان وعلاقتها بالسعودية

كل الوطن – وكالات: كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تسريبات من برنامج الفنان رامز جلال، والذي يقوم فيه بمقالب في الفنانين.

وأوضحت أن البرنامج الجديد بعنوان “رامز مريض نفسي”، والذي سيذاع على شاشة قناة “ام بي سي مصر”، خلال شهر رمضان المقبل، حيث يتم تنفيذ المقالب هذا العام في السعودية تحديدا في العاصمة السعودية الرياض.

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وكشفت “بوابة أخبار اليوم” المصرية، تفاصيل مقلب رامز جلال هذا العام، والذي يدور داخل أحد الملاهي بمدينة الرياض، حيث يحضر “الضيف” لتصوير برنامج من تقديم إحدى المذيعات، وخلاله يقوم بتجربة إحدى ألعاب الملاهي وتستقر “اللعبة” على ارتفاع عال جدا وبها “الضيف” ويكون معلقا في الهواء، ويتم فصل “واير” اللعبة ويحدث خلل بها والضيف معلقا بها وتنتابه حالة من الخوف والرعب.

المصدر: أخبار اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409221

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