هادي: نرفض فرض التجربة الإيرانية على اليمنيين

كل الوطن – وكالات: جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حرص الحكومة على إحلال السلام العادل والدائم والشامل المستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216.

وأكد الرئيس اليمني خلال استقباله المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غزيزلي، أن الشعب اليمني يرفض أن يحكمه الحوثيون بقوة السلاح لفرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن في ظل الأوضاع التي تشهدها إثر الحرب التي أشعلها الحوثيون وما تسببت به من أوضاع إنسانية كارثية.

ورحب الرئيس بالجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وفرقها في مختلف المحافظات، مؤكدا حرص الحكومة على تسهيل عمل كافة المنظمات الأممية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن وتقديم الدعم لها من أجل سهولة الوصول إلى كافة المستحقين وفقا للاحتياجات في كافة المحافظات.

وأشار هادي في تصريحاته إلى سياسة الحوثيين الرامية إلى تجويع الشعب اليمني من خلال نهبها للمساعدات الإغاثية وتجييرها لصالح مجهودها الحربي واستمرارها بالحرب وقصف المدنيين والنازحين في محافظات تعز ومأرب والحديدة.

كما تطرق الرئيس اليمني إلى عملية التحشيد التي يقوم بها الحوثيون وعملية التجنيد الإجباري للأطفال، لافتا إلى ما يتعرض له المدنيون من استهداف مباشر من قبل “أنصار الله” من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن، استمرار تقديم الدعم لليمن وتوصيل المساعدات الإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني، مشيدا بجهود ودعم الرئيس للحكومة الرامية إلى تقديم الدعم والمساعدة لكافة المنظمات الدولية.

المصدر: وكالة “سبأ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409239