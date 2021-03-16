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الحكومة الكويتية تسحب بلاغات حررتها وزارة الداخلية ضد نواب في مجلس الأمة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 16 مارس 2021 - 7:49 مساءً
الحكومة الكويتية تسحب بلاغات حررتها وزارة الداخلية ضد نواب في مجلس الأمة

كل الوطن – وكالات: أعلنت الحكومة الكويتية أن القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة من وزارة الداخلية ضد أعضاء في مجلس الأمة نظموا حملات احتفالية بفوزهم في الانتخابات.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد إن “القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية”.

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وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة “القبس” أن النيابة العامة الكويتية استلمت ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إلى النواب هي “مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا”.

المصدر: “الراي” الكويتية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409242

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