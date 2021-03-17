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السعودية: لم نتلق أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو تخثر بسبب لقاح كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 17 مارس 2021 - 11:32 صباحًا
السعودية: لم نتلق أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو تخثر بسبب لقاح كورونا

كل الوطن – الرياض: قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، إنها لم تتلق أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر، لدى المستفيدين، بسبب استخدام لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع سلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوفرة في المملكة بشكل مستمر، من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية، والأدلة العلمية، والبيانات المتوفرة حولها محليا ودوليا، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

وأكدت العامة للغذاء والدواء أنها تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة، ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية، من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية “ICMRA”، موضحة أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها، سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، كما حثت الجميع على أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

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كما دعت الهيئة جميع أفراد المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في السعودية بلغ أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف جرعة حتى الآن، وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

المصدر: RT + “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409249

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