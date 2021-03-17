رجال أعمال أتراك وبحرينيون يبحثون فرص التعاون بين البلدين

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، بأن رجال أعمال من تركيا والبحرين، بحثوا فرص التعاون المشترك، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والبحرين.

وقال نائل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، خلال “اجتماع الأعمال المترابط بين تركيا والبحرين” الذي انعقد عبر الاتصال المرئي، إن هناك الكثير من الشركات التركية التي تستثمر بالبحرين حاليا، معربا عن أمله في أن يرتفع عدد تلك الشركات في المستقبل”.

ولفت أولباك إلى أنه تم التركيز على قطاع الغذاء والصحة، مشيرا إلى أن الطلب على الحلول الرقمية بظل أزمة كورونا قد ازداد واكتسبت قضايا سلسلة التوريد، والاستدامة، وإمكانية الوصول، أهمية أكبر.

بدورها، قالت بيلغون غورقان، رئيس مجلس الأعمال التركي البحريني، إن “حجم التجارة بين البلدين قد انخفض إلى حد ما بسبب كورونا، لهذا السبب نرى إمكانات كبيرة في مجال الغذاء والصحة، وسنركز على بحث سبل التعاون في هذه المجالات”.

وذكرت أن اقتصاد البحرين متطور للغاية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مشيرة إلى “أنها واحدة من أكثر البلدان أمانا في المنطقة وتوفر الكثير من المزايا التي تمكن عالم الأعمال التركي القيام باستثمارات فيها”.

من جانبه، قال أحمد بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينيين، إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع إلى مستوى 500 مليون دولار، وختم بالقول إننا “نريد فتح مزيد من القنوات من أجل التبادل المشترك”.

المصدر: الأناضول

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409265