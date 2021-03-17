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مقتل 8 بالرصاص في أندية صحية بولاية جورجيا الأميركية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-17T12:21:37+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأربعاء 17 مارس 2021 - 12:21 مساءً
مقتل 8 بالرصاص في أندية صحية بولاية جورجيا الأميركية

كل الوطن – د ب أ: قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقل، قتلوا بالرصاص في ثلاثة أندية صحية في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية يوم الثلاثاء.

وفي أتلانتا، قال قائد الشرطة رودني براينت للصحفيين إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة لتجد ثلاث قتيلات بالرصاص.

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وأضاف أنه أثناء التحقيق في تقرير إطلاق النار الأولي جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحي آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة ميتة متأثرة بجراحها.

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن أربعة آخرين قتلوا في ناد صحي بمقاطعة شيروكي في ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409273

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