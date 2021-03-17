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وزير الخارجية الأوكراني: لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-17T19:31:48+03:00
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 17 مارس 2021 - 7:31 مساءً
وزير الخارجية الأوكراني: لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقة

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يوم الأربعاء أن بلاده لن تسمح لإيران بإخفاء الحقيقة، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق مطار طهران.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني بأن تقرير إيران هو محاولة سياسية لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط الطائرة.

وانتقد تقريرا عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية العام الماضي ووصفه بأنه محاولة ساخرة من جانب السلطات الإيرانية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

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وكتب على “فيسبوك”: “ما رأيناه في التقرير المنشور اليوم ليس أكثر من محاولة ساخرة لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط طائرتنا”.

وأضاف: “لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقة ولن نسمح لها بالتهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة”.

وأسقطت القوات الإيرانية طائرة “بوينغ” أوكرانية بالخطأ في السابع من يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري في ذروة التصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409295

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