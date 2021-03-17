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فنان مصري مشهور يرد على شائعات دخوله مصحة نفسية بعد تهديده بالانتحار

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 17 مارس 2021 - 7:44 مساءً
فنان مصري مشهور يرد على شائعات دخوله مصحة نفسية بعد تهديده بالانتحار

كل الوطن – وكالات: رد الفنان المصري المعروف شريف الدسوقي على ما تردد مؤخرا حول تحويله إلى مصحة نفسية بسبب تعرضه إلى بعض المشكلات وتهديده بالانتحار.

وتابع الدسوقي في تصريحات لموقع “صدى البلد” أنه في طريقه إلى النيابة العامة لتحرير محضر ضد مروجي الشائعة، مؤكدا أنه يستعد حاليا لتصوير ٣ أعمال درامية تعرض خلال شهر رمضان القادم.

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وأضاف الدسوقي أنه تحدث مع نقيب الممثلين أشرف زكي لإصدار بيان نفي تلك الشائعة، خاصة وأنه تم الزج باسم عائلته في الأمر، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب في الأعمال التي سيقوم بتصويرها.

من جانبه، رد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، على أنباء عن نقل الفنان شريف الدسوقي إلى إحدى المصحات النفسية، بعد تهديده بالانتحار وافتعاله عددا من المشاكل.

وقال زكي في تصريحات لموقع “مصراوي” إن ما تردد حول نقل الفنان شريف الدسوقي إلى إحدى المصحات النفسية، وبالتنسيق معي، “أمر غير صحيح تماما وكاذب”.

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وعن حقيقة تهديد الدسوقي بالانتحار في حضوره، قال زكي: “لم يحدث أيضا”.

وكانت عدة أخبار قد انتشرت حول إيداع الفنان شريف الدسوقي مصحة نفسية، والذي اشتهر في رمضان الماضي في مسلسل بـ”100 وش” بسباعي.

بداية الأمر عندما تقدم المحامي عرفات أشرف، بطلب ضبط وإحضار للفنان شريف الدسوقي، بعد صدور حكم سنتين عليه بسبب تعثره في سداد الدفعة الأخيرة لوحدة سكنية بأحد العقارات التي قام بشرائها.

بدأت القصة عندما قام شريف بشراء وحدة سكنية ولم يدفع الجزء الأخير من الدفعات وقيمتها 250 ألف جنيه، وكان المبلغ مستحق الدفع في نوفمبر 2020 الماضي.

يذكر أن شريف الدسوقي صرح في تصريحات خاصة لـ”المصري اليوم”، بأنه ينوي الاعتزال نهائيا في عام 2025.

المصدر: المصري اليوم + أخبار اليوم + صدى البلد + مصراوي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409301

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