تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالإمارات ترجئ التحضيرات لقمة أبوظبي مع نتنياهوكل الوطن“هيومن رايتس ووتش” توجه اتهامات للقوات المسلحة المصريةكل الوطندراسة تكشف عن علاج طبيعي للصلع الذكوري!كل الوطنوفاة الفنانة السورية ميادة بسيليس (فيديو)كل الوطندبي.. إخماد حريق مركبة امتد إلى الأشجار المجاورة (صور)كل الوطنفنان مصري مشهور يرد على شائعات دخوله مصحة نفسية بعد تهديده بالانتحاركل الوطن“إنستغرام” سيتّبع سياسة جديدة لحماية خصوصية الأطفال والمراهقينكل الوطنوزير الخارجية الأوكراني: لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقةكل الوطنوفاة نجمة ستار أكاديمي الجزائرية ريم غزاليكل الوطنحفيد نابليون بونابرت يتزوج من جزائرية

الإمارات ترجئ التحضيرات لقمة أبوظبي مع نتنياهو

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الخميس 18 مارس 2021 - 11:15 صباحًا
الإمارات ترجئ التحضيرات لقمة أبوظبي مع نتنياهو

كل الوطن – وكالات: ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الإمارات العربية المتحدة أرجأت الاستعدادات للقمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن القمة المتوقع عقدها في أبو ظبي في أبريل، كانت موضع شك بعد أن ورد أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، “غاضب” من استخدام نتنياهو المزعوم لصفقة التطبيع لأغراض انتخابية.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن عقد القمة بشكل رسمي، إلا أن نتنياهو ألمح إلى قمة محتملة في مقابلات أجراها خلال الأيام العديدة الماضية. وبحسب الصحيفة، فقد تم اختيار رؤساء دول عربية للمشاركة فيها.

اقرأ أيضا...

ويأتي هذا التقرير على خلفية الرفض الإماراتي لمحاولات نتنياهو المزعومة لتلائم زيارة أبو ظبي قبل انتخابات الكنيست الأسبوع المقبل.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية الإماراتي السابق، أنور قرقاش، عن رفضه للاقتراح القائل بأن بلاده قد تُستخدم كأداة انتخابية لمساعدة “حكومة صديقة”.

وكتب قرقاش على “تويتر”: “من وجهة نظر دولة الإمارات، فإن الهدف من الاتفاقات، هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة الأوسع”، مؤكدا أن “الإمارات لن تكون طرفا في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، الآن أو في أي وقت”.

المصدر: “i24news”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409322

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.