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بشرى للسعوديين.. شركة عالمية تكتسح السوق وتوفر مئات الوظائف في المملكة!

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : الخميس 18 مارس 2021 - 8:21 مساءً
بشرى للسعوديين.. شركة عالمية تكتسح السوق وتوفر مئات الوظائف في المملكة!

كل الوطن – وكالات: أعلنت شركة “أمازون” الأمريكية عزمها توسيع شبكة أعمالها في السعودية خلال عام 2021، حيث ستقوم بافتتاح 11 مركزا جديدا، وتوفر أكثر من 1500 فرصة عمل للسعوديين.

وستشمل أعمال تطوير أمازون، 6 مستودعات لتخزين السلع القادمة من الخارج بناء على طلبات المواطنين، و13 محطة تسليم، ما سيمكنها من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف المدن والمناطق السعودية البعيدة، وتوفير خيارات توصل أكثر سرعة ومرونة.

وسيؤدي هذا الاستثمار إلى توسيع سعة تخزين شبكة الشحن في أمازون بنسبة 89 بالمائة، وزيادة مساحة شبكة التوصيل في جميع أنحاء المملكة بنسبة 58 بالمائة. وتتعاون أمازون أيضا مع البريد السعودي وشبكة من 10 شركاء خدمة توصيل في البلاد.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن سعة التخزين المتزايدة لشركة أمازون في المملكة العربية السعودية ستتحقق من خلال الفروع الجديدة، وإغلاق المباني القديمة، وتحديث المرافق الحالية.

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وبحلول نهاية عام 2021، ستصل شبكة الوفاء في أمازون عبر مساحة أرضية إجمالية تزيد على 867000 قدم مربع، أو ما يعادل أكثر من 10 ملاعب كرة قدم.

وتضم شبكة أمازون الحالية في المملكة 3 مراكز في الرياض وجدة، و 11 محطة توصيل، ومركزين لفرز الطلبات، وشبكة مكونة من 11 شريكا في خدمة التوصيل.

وبدأت أمازون عملياتها في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على السوق في عام 2017، مقابل 580 مليون دولار. وحل “Amazon.sa” محل سوق “دوت كوم” العام الماضي. وفي يناير من هذا العام، تم إطلاق أمازون برايم في السعودية، لتقديم خدمة التوصيل في اليوم نفسه وفي اليوم التالي، لكسب مزيد من العملاء في البلاد.

وأكبر منافس أمازون في المنطقة هو “noon.com”، وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي (PIF)، ورجل الأعمال في دبي، الرئيس التنفيذي لشركة “إعمار”، محمد العبار.

المصدر: Gulf Business

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409351

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