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إغلاق قضية اغتصاب بحق مخرج مشهور

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-19T00:36:23+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 19 مارس 2021 - 12:36 صباحًا
إغلاق قضية اغتصاب بحق مخرج مشهور

كل الوطن – وكالات: أفاد موقع “Mediapart” أن محققا في فرنسا أغلق قضية الاغتصاب بحق المخرج المشهور لوك بيسون.

وكتب الموقع أن المحقق أبلغ الممثلة، ساند وان روي، التي اتهمت بيسون باغتصابها، بإغلاق القضية.

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وعبر محامي الممثلة عن دهشته من هذا القرار، مشيرا إلى أن المحقق لم يجر أي مكالمة مع موكلته، كما لم يجر مواجهة بين موكلته والمتهم، ولم يستمع إلى الشهود الرئيسين.

وكانت الممثلة، ساند وان روي، رفعت عام 2018 دعوى ضد المخرج لوك بيسون بتهمة الاغتصاب. وقالت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما إن الحادث وقع في فندق “بريستول” بباريس. وبعد 9 أشهر من التحقيق رفضت النيابة العامة لباريس دعوى الممثلة بسبب عجز التحقيق عن تأكيد الاتهامات الموجهة إلى المخرج. ولكن جرى استئناف القضية في أكتوبر عام 2019.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409354

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