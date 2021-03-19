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السلطات السعودية تصدر بيانا عقب انتشار أنباء عن وفاة مواطن بعد تلقيه لقاحا ضد كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 19 مارس 2021 - 4:43 مساءً
السلطات السعودية تصدر بيانا عقب انتشار أنباء عن وفاة مواطن بعد تلقيه لقاحا ضد كورونا

كل الوطن – الرياض: نفت السلطات السعودية صحة أنباء تحدثت عن وفاة أحد مواطني المملكة بعد تلقيه لقاح “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في قضية أثارت ضجة كبيرة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر حساب «الصحة 937» في “تويتر” ردا على استفسار أحد المغردين: “شكرا لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الإشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات. ونفيدكم بأنه لم ترصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا”.

وتابعت: “تشدد الوزارة على الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية”.

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وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى: “اللقاحات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء السعودية هي لقاح فايزر – بيونتيك ولقاح أسترازينيكا – أكسفورد، وكل اللقاحات آمنة وتحمي بإذن الله من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19”.

وجاء تأكيد وزارة الصحة عقب انتشار مقطع صوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي لمواطن يشتكي من وفاة عمه في مستشفى الطائف بعد تلقيه لقاح “أسترازينيكا”، وهو يستخدم حبوبا مسيلة للدم.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بيانا قالت فيه إنها لم تتلق أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409371

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