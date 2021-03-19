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السعودية تحبط بالتعاون مع الكويت تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 19 مارس 2021 - 7:01 مساءً
السعودية تحبط بالتعاون مع الكويت تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة (صور)

كل الوطن – الرياض: أعلنت السعودية أنها تمكنت بالتعاون مع الكويت من إحباط محاولة تهريب قرابة ثلاثة ملايين قرص من “الإمفيتامين” المخدر إلى المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية محمد النجيدي، بأن “المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص إمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان”.

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وأكد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409377

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