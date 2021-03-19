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الرياض والخرطوم تنفذان مناورات بحرية مشتركة الأسبوع المقبل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 19 مارس 2021 - 10:03 مساءً
الرياض والخرطوم تنفذان مناورات بحرية مشتركة الأسبوع المقبل

كل الوطن – وكالات: أعلنت الرياض أن القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها السودانية ستنفذ الأسبوع المقبل مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “الفلك 4” في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

وذكرت وكالة “واس” السعودية الرسمية، اليوم الجمعة، أن القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة في الأسطول الغربي أنهت استعداداتها للمناورات.

وأضافت الوكالة أن وحدات القوات البحرية السودانية المشاركة في التمرين وصلت أمس إلى قاعدة الملك فيصل البحرية وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي.

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وأوضحت أن التمرين سيجري بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

ونفذت البحرية السعودية ونظيرتها السودانية أول تمرين مشترك من هذا النوع في العام 2013 بعنوان “الفلك 1” في ميناء بورتسودان بالسودان.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409383

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