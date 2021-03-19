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مصر.. تحذير عاجل من دواء شهير يستخدمه المواطنون بشكل دوري

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 19 مارس 2021 - 10:20 مساءً
مصر.. تحذير عاجل من دواء شهير يستخدمه المواطنون بشكل دوري

كل الوطن – وكالات: طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية في مصر، الصيدليات بتجنب التشغيلات المغشوشة من دواء السعال الشهير Bronchicum S Elixir.

وحذرت شعبة الصيدليات من الدواء بعد اكتشاف عبوات مغشوشة ومقلدة منه، في الأسواق المصرية بكميات كبيرة.

من جهته، قال عضو شعبة أصحاب الصيدليات ورئيسها السابق عادل عبد المقصود، إن رجال التفتيش الصيدلي في العادة، يجرون تفتيشا على كافة الأماكن التي يتم فيها توزيع الأدوية، للحصول على عينات بهدف تحليلها، وإذا كانت غير مطابقة للمواصفات يتم إخطار هيئة الدواء والتي تقوم بدورها بعمل منشور وتوزيعه، ثم يتم سحبها من الأسواق، بسبب أن هذا الدواء مخالف للمواصفات الفنية المطلوبة، وأن هذه المواصفات قد تكون عدم كتابة بعض التحذيرات في النشرة الداخلية للدواء.

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وأوضح عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أنه إذا كان هناك تحذير ما من أي نوع من الأدوية، وليكن دواء ضار بالحوامل فى حالة تناوله، ولم تكتب الشركة المنتجة لهذا الدواء داخل النشرة الداخلية هذا التحذير، ومن هنا قد يتناول المواطن هذا الدواء بشكل أمن، وبذلك يكون هذا الدواء غير مطابق للمواصفات المنتجة من أجله، ويتم سحبه فورا.

وأشار عبد المقصود إلى أنه قد تكون النشرة سليمة، ولكن الدواء الموجود في العبوة غير سليم، وبمجرد إخطارنا بنشرة التشغيلة يتم مراجعة كافة أصناف الأدوية، وفي حالة ما إذا كانت الأدوية تحمل مواصفات التشغيلة يتم إعادتها لشركة التوزيع مرة أخرى، وأن المنشور الخاص بدواء Bronchicum S Elixir يوزع داخل الوحدات الصحية والصيدليات وشركات التوزيع، ليتم تجنيبه وتحريزه.

وتحمل العبوات المقلدة رقم تشغيلة AEG015 بتاريخ إنتاج 3/2020 وتاريخ انتهاء في فبراير 2022، ووفقًا للإخطار الذي تلقته الصيدليات.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409389

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