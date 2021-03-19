تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنأعراض السكري: العلامات العشر الأكثر شيوعا لارتفاع نسبة السكر في الدم!كل الوطنمصر.. تحذير عاجل من دواء شهير يستخدمه المواطنون بشكل دوريكل الوطنالرياض والخرطوم تنفذان مناورات بحرية مشتركة الأسبوع المقبلكل الوطنالسعودية تحبط بالتعاون مع الكويت تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة (صور)كل الوطنالمملكة تعلن عن تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة وتؤكد اندلاع حريقكل الوطنفتح تحقيق عاجل بعد انتشار وفيات غامضة في دولة إفريقية!كل الوطنإغلاق قضية اغتصاب بحق مخرج مشهوركل الوطنكيف تتجسس الأجهزة المنزلية على الناس؟كل الوطنالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: أحوال الطقس ليس لها تأثير كبير على انتشار كوروناكل الوطنمشاكل النوم قد تؤدي إلى تعقيد عملية الحزن

أعراض السكري: العلامات العشر الأكثر شيوعا لارتفاع نسبة السكر في الدم!

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 19 مارس 2021 - 10:25 مساءً
أعراض السكري: العلامات العشر الأكثر شيوعا لارتفاع نسبة السكر في الدم!

كل الوطن – وكالات: يمكن أن تتطور أعراض مرض السكري ببطء شديد، لذلك قد لا تعرف حتى أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم.

ولكن، هناك بعض العلامات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها.

ويحدث مرض السكري بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين.

ويعد تشخيص الحالة مبكرا أمرا بالغ الأهمية، لأن المرضى أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية.

وحذر موقع Diabetes.co.uk الطبي من أن أحد أكثر علامات التحذير شيوعا لمرض السكري، هو التعب غير المبرر. وقد تشعر بالتعب غير المعتاد أثناء النهار، أو تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق على الرغم من حصولك على قسط كاف من النوم.

ويشعر بعض مرضى السكري أيضا بالجوع الشديد معظم الوقت، حتى بعد تناول وجبة.

وتشمل أعراض مرض السكري أيضا حكة مستمرة – خاصة حول الأعضاء التناسلية.

وغالبا ما يتطور داء السكري النوع الثاني ببطء على مدى سنوات، وبالتالي يمكن أن تتطور الأعراض أيضا بشكل تدريجي. وعند التشخيص، قد يظهر الأشخاص المصابون بداء السكري النوع 2 أعراضا قليلة أو معدومة للحالة.

وفيما يلي 10 أعراض هي “الأكثر شيوعا” لمرض السكري:

• الشعور بالتعب أثناء النهار.

اقرأ أيضا...

• الشعور بالجوع في كثير من الأحيان.

• كثرة التبول.

• الشعور بالعطش الشديد.

• عدم وضوح الرؤية.

• حكة في الجلد.

• بطء التئام الجروح.

• التهابات عادية.

• وجود اضطراب جلدي.

• فقدان الوزن المفاجئ.

المصدر: إكسبريس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409392

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.