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مصر.. نقيب المهن التمثيلية ينفي الربط بين “اختفاء” جيهان فاضل وموقفها السياسي

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 19 مارس 2021 - 11:37 مساءً
مصر.. نقيب المهن التمثيلية ينفي الربط بين “اختفاء” جيهان فاضل وموقفها السياسي

كل الوطن – وكالات: حسم نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، الجدل حول اختفاء الفنانة جيهان فاضل، وأسباب غيابها عن التمثيل لسنوات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي ام سي” إن الفنانة جيهان فاضل كانت تعمل من 3 أو 4 سنوات، وتابع: “لا أعلم عنها شيئا، وهي من ذهبت بمحض إرادتها إلى كندا”.

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وأكد حول شائعات تهجيرها من مصر: “هذا الكلام عار تماما من الصحة، ومصر مبتعملش كده مع أبنائها، ومعندناش حد بيتعاقب على موقفه السياسي، إلا إذا كان ينتمي لجماعات إرهابية”.

وكانت صورة متداولة للفنانة جيهان فاضل أثارت الجدل، حيث انتشرت معلومات حول الصورة، وقيل إنها من مكان عملها الحالي، إذ تعمل بائعة في سوبرماركت، تبيع جبنة وزيتون، وقبل ذلك أشيع أنها كانت تعمل في مطعم أكلات مصرية للفول والطعمية، لكن لم يتم التأكد من حقيقة هذه المعلومات، ولم يصدر أي توضيح من الفنانة نفسها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409395

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