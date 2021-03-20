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أنا بريء.. بيل غيتس ينفي تورطه بمؤامرة غامضة!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-20T11:39:38+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : السبت 20 مارس 2021 - 11:39 صباحًا
أنا بريء.. بيل غيتس ينفي تورطه بمؤامرة غامضة!

كل الوطن – وكالات: تحدث مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، خلال برنامجه “اسألني أي شيء” عن نظريات المؤامرة “المجنونة” وشرائح 5G التي قيل إنها زرعت في أجسام متلقي لقاحات فيروس كورونا.

وأجاب غيتس على أسئلة متابعيه خلال جلسة الأسئلة والأجوبة عبر الإنترنت أمس الجمعة، عبر موقع “Reddit”، للترويج لأحدث كتاب له حول تغير المناخ.

ورغم محاولته تجاهل بعض الأسئلة، إلا أن ضغط مستخدمي الإنترنت بسبب مزاعم بأنه متورط في مؤامرة غامضة لزرع شرائح صغيرة في جسم متلقي لقاح كورونا، جعله يجيب.

حيث اعترض غيتس قائلا: “أنا بريء!”، مضيفا: “كل ما قيل عن شرائح 5G والرقائق الدقيقة جنوني جدا. لماذا أرغب في القيام بذلك؟”.

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وأشار لاحقا إلى أن “الأخبار الكاذبة” و”المعلومات المضللة” عبر الإنترنت هي “مشكلة كبيرة”، منوها بأن “بعض المعلومات الخاطئة أكثر إثارة للاهتمام من الحقيقة، لذا يبدو أن القنوات الرقمية تضخم غرف الصدى بالحقائق السيئة”.

كما انتهز الملياردير الفرصة لتمجيد مزايا اللحوم الاصطناعية، والترويج لها في عدة ردود مختلفة على أنها “منتج أخضر” وطريقة لتقليل “البصمة الكربونية” للفرد.

وأشاد مرارا وتكرارا باللحوم الاصطناعية في الماضي، مشيرا مؤخرا إلى أن “جميع البلدان الغنية” يجب أن تنتقل إلى “لحوم أبقار اصطناعية بنسبة 100 بالمئة”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409411

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