تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن7 مواد غذائية أساسية تطيل العمركل الوطنالقاهرة ترحب بقرار تركيا بشأن “القنوات المعادية لمصر”كل الوطنأنا بريء.. بيل غيتس ينفي تورطه بمؤامرة غامضة!كل الوطن“الفيفا” يصادق على كأس العرب في قطر 2021.. تعرف على المواعيد والمنتخبات المشاركةكل الوطنمصر.. مخرج بث صلاة الجمعة المتسبّب في الخطأ على تلفزيون الدولة يعلق بعد إحالته لتحقيق عاجلكل الوطنعلماء يتوقعون عاصفة شمسية قادمة ستضرب الأرض بحلول يوم غد!كل الوطنمصر.. نقيب المهن التمثيلية ينفي الربط بين “اختفاء” جيهان فاضل وموقفها السياسيكل الوطنأعراض السكري: العلامات العشر الأكثر شيوعا لارتفاع نسبة السكر في الدم!كل الوطنمصر.. تحذير عاجل من دواء شهير يستخدمه المواطنون بشكل دوريكل الوطنالرياض والخرطوم تنفذان مناورات بحرية مشتركة الأسبوع المقبل

7 مواد غذائية أساسية تطيل العمر

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : السبت 20 مارس 2021 - 11:44 صباحًا
7 مواد غذائية أساسية تطيل العمر

كشف الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر مياسنيكوف، عن سبعة منتجات غذائية تساهم في إطالة عمر الإنسان.

وقال الطبيب في حديث تلفزيوني: “تحدثنا عن هذا عدة مرات، وسمينا المنتجات، وتحدثنا عن رطل من الخضار والفواكه”، واستشهد ببيانات البحث العلمي التي حددت سبعة أطعمة يجب أن تشكل أساس النظام الغذائي لأي شخص، “خضروات، فواكه، المأكولات البحرية، الأسماك، النبيذ الأحمر باعتدال، مكسرات، على وجه الخصوص، اللوز، شوكولاتة داكنة، وثوم”، مشددا على أن هذه المنتجات قد أثبتت أنها تطيل العمر.

اقرأ أيضا...

وفي الوقت نفسه، أشار الطبيب إلى أنه ببساطة لا توجد منتجات ضارة أو صحية، ولكن هناك طريقة صحيحة وخاطئة لتناول الطعام، منوها أيضا بأن العامل الرئيسي في طول العمر هو الوراثة.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409418

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.