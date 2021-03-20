تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنإقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب “الماريخوانا”كل الوطن7 مواد غذائية أساسية تطيل العمركل الوطنالقاهرة ترحب بقرار تركيا بشأن “القنوات المعادية لمصر”كل الوطنأنا بريء.. بيل غيتس ينفي تورطه بمؤامرة غامضة!كل الوطندراسة: تناول وجبة الإفطار قبل هذا التوقيت قد يحمينا من مرض خطير!كل الوطن“الفيفا” يصادق على كأس العرب في قطر 2021.. تعرف على المواعيد والمنتخبات المشاركةكل الوطنمصر.. مخرج بث صلاة الجمعة المتسبّب في الخطأ على تلفزيون الدولة يعلق بعد إحالته لتحقيق عاجلكل الوطنعلماء يتوقعون عاصفة شمسية قادمة ستضرب الأرض بحلول يوم غد!كل الوطنمصر.. نقيب المهن التمثيلية ينفي الربط بين “اختفاء” جيهان فاضل وموقفها السياسيكل الوطنأعراض السكري: العلامات العشر الأكثر شيوعا لارتفاع نسبة السكر في الدم!

إقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب “الماريخوانا”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 20 مارس 2021 - 11:51 صباحًا
إقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب “الماريخوانا”

كل الوطن – وكالات: أفاد البيت الأبيض، أمس الجمعة، بأنه أقال خمسة من موظفيه بسبب تعاطي “الماريخوانا”، بالرغم من الكشف عن سياسة جديدة منذ أسابيع، أكثر تساهلا، حول الاستخدام السابق لهذا المخدر.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في “تويتر”، فصل هؤلاء الموظفين الخمسة، وجاء ذلك بعد أن كانت صحيفة “دايلي بيست” قد نشرت أنه “تم وقف عشرات الموظفين عن العمل، أو طلب منهم الاستقالة، أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد، بسبب استخدامهم الماريخوانا في الماضي”.

وقالت جين بساكي عبر سلسلة تغريدات لها: “أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريخوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض”.

اقرأ أيضا...

وأضافت: “خلاصة القول، هي إن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص، ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، يعملون نتيجة لهذه السياسة”.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409424

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.