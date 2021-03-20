تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنإقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب “الماريخوانا”كل الوطن7 مواد غذائية أساسية تطيل العمركل الوطنالقاهرة ترحب بقرار تركيا بشأن “القنوات المعادية لمصر”كل الوطنأنا بريء.. بيل غيتس ينفي تورطه بمؤامرة غامضة!كل الوطندراسة: تناول وجبة الإفطار قبل هذا التوقيت قد يحمينا من مرض خطير!كل الوطن“الفيفا” يصادق على كأس العرب في قطر 2021.. تعرف على المواعيد والمنتخبات المشاركةكل الوطنمصر.. مخرج بث صلاة الجمعة المتسبّب في الخطأ على تلفزيون الدولة يعلق بعد إحالته لتحقيق عاجلكل الوطنعلماء يتوقعون عاصفة شمسية قادمة ستضرب الأرض بحلول يوم غد!كل الوطنمصر.. نقيب المهن التمثيلية ينفي الربط بين “اختفاء” جيهان فاضل وموقفها السياسيكل الوطنأعراض السكري: العلامات العشر الأكثر شيوعا لارتفاع نسبة السكر في الدم!

اتهام الممثل أرمي هامر بالاغتصاب ومحاميه يصف الادعاءات بأنها “مشينة”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : السبت 20 مارس 2021 - 11:52 صباحًا
اتهام الممثل أرمي هامر بالاغتصاب ومحاميه يصف الادعاءات بأنها “مشينة”

كل الوطن – وكالات: اتهمت شابة اليوم الخميس الممثل الأمريكي أرمي هامر باغتصابها قبل أربع سنوات في لوس انجلوس وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر.

ووصف محامي هامر الادعاء بأنه “مشين” وقال إن جميع العلاقات الجنسية للممثل كانت “بالتراضي تماما”.

وجاءت مزاعم الاغتصاب في أعقاب اتهامات وجهتها عدة نساء على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير للممثل البالغ من العمر 34 عاما بالإساءة العاطفية والجسدية.

وقال هامر آنذاك إنه لن يرد على ما أسماه “الهجمات الشرسة على الإنترنت” لكن ممثليه قطعوا صلاتهم به كما تم استبعاده من مشروعين سينمائيين في هوليوود.

وقالت امرأة عرّفت نفسها باسم إيفي في مؤتمر صحفي عبر الفيديو الخميس، إنها كانت على علاقة عاطفية استمرت أربع سنوات مع الممثل الذي كان متزوجا من المذيعة التلفزيونية إليزابيث تشيمبرز آنذاك.

اقرأ أيضا...

وقالت إيفي، البالغة من العمر 24 عاما، للصحفيين “في 24 أبريل 2017، اغتصبني أرمي هامر بعنف لأكثر من أربع ساعات في لوس أنجلوس، ضرب خلالها رأسي مرارا بالحائط وأصابني بكدمات في وجهي”.

وقالت جلوريا ألريد محامية إيفي إن المرأة قدمت أدلة للشرطة.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس إن “أرمي هامر هو المشتبه به المذكور في تحقيق اعتداء جنسي مزعوم” تم فتحه في الثالث من فبراير شباط 2021.

وقال أندرو بريتلر محامي هامر في بيان إن مراسلات المرأة الخاصة مع موكله “تقوض وتدحض مزاعمها المشينة”.

وأضاف “من اليوم الأول أكد السيد هامر أن كل تفاعلاته مع (إيفي) وكل شريكة جنسية أخرى، كانت بالتراضي تماما وجرت مناقشتها والاتفاق عليها مقدما”.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409427

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.